З вівторка, 25 серпня, поїзди "Укрзалізниці" буде супроводжувати воєнізована охорона. На першому етапі пілотний проект з охорони пасажирських поїздів близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Охорона передбачена у таких поїздах:

№10 / 9 Маріуполь – Київ;

№29 / 30 Київ – Ужгород;

№38 / 37 Київ – Запоріжжя;

№49 / 50 Київ – Трускавець;

№63 / 64 Харків – Київ;

№79 / 80 Дніпро – Київ;

№92 / 91 Львів – Київ;

№102 / 101 Київ – Херсон;

№106 / 105 Одеса – Київ;

№136 / 135 Київ – Покровськ.

При цьому Криклій зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.

“Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформой, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом”, – повідомив міністр.

Він також додав, що УЗ продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.

“Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт”, – повідомив міністр.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.