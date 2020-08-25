Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Охорона передбачена у таких поїздах:

  • №10 / 9 Маріуполь – Київ;
  • №29 / 30 Київ – Ужгород;
  • №38 / 37 Київ – Запоріжжя;
  • №49 / 50 Київ – Трускавець;
  • №63 / 64 Харків – Київ;
  • №79 / 80 Дніпро – Київ;
  • №92 / 91 Львів – Київ;
  • №102 / 101 Київ – Херсон;
  • №106 / 105 Одеса – Київ;
  • №136 / 135 Київ – Покровськ.

При цьому Криклій зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.

“Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформой, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом”, – повідомив міністр.

Він також додав, що УЗ продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.

“Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт”, – повідомив міністр.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.