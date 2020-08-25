Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Охорона передбачена у таких поїздах:
- №10 / 9 Маріуполь – Київ;
- №29 / 30 Київ – Ужгород;
- №38 / 37 Київ – Запоріжжя;
- №49 / 50 Київ – Трускавець;
- №63 / 64 Харків – Київ;
- №79 / 80 Дніпро – Київ;
- №92 / 91 Львів – Київ;
- №102 / 101 Київ – Херсон;
- №106 / 105 Одеса – Київ;
- №136 / 135 Київ – Покровськ.
При цьому Криклій зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.
“Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформой, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом”, – повідомив міністр.
Він також додав, що УЗ продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.
“Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт”, – повідомив міністр.
Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.
- Ситуація з побиттям жінки у потязі сполученням “Маріуполь — Київ” вночі 31 липня перебуває на контролі органів операційного управління “Укрзалізниці”.