«Воєнні дії проти РПЦ»: у Кремлі прокоментували обшуки СБУ у Києво-Печерській Лаврі

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував дії СБУ, яка провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі, територію якої займає УПЦ МП (Московський патріархат).
За його словами, обшуки у Лаврі – це “чергові воєнні дії Києва проти Російської православної церкви” (РПЦ).
“Українська сторона давно воює з РПЦ. І я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку всіх цих воєнних дій проти російського православ’я”, – сказав Пєсков.
Як відомо, сьогодні вранці, 22 листопада, СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією провели обшук у Києво-Печерській Лаврі у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
“Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян”, – пояснили в СБУ.
Окрім цього, обшуки проведено у Рівненській області на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
- Служба безпеки розпочала кримінальне провадження щодо інциденту, який стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези російського пропагандистського характеру.