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«Воєнні дії проти РПЦ»: у Кремлі прокоментували обшуки СБУ у Києво-Печерській Лаврі

У Кремлі відреагували на сьогоднішні обшуки Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, назвавши їх "воєнними діями проти РПЦ".

Вівторок, 22 листопада 2022, 14:52
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Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував дії СБУ, яка провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі, територію якої займає УПЦ МП (Московський патріархат).

За його словами, обшуки у Лаврі – це “чергові воєнні дії Києва проти Російської православної церкви” (РПЦ).

“Українська сторона давно воює з РПЦ. І я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку всіх цих воєнних дій проти російського православ’я”, – сказав Пєсков.

Як відомо, сьогодні вранці, 22 листопада, СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією провели обшук у Києво-Печерській Лаврі у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

“Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян”, – пояснили в СБУ.

Окрім цього, обшуки проведено у Рівненській області на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

  • Служба безпеки розпочала кримінальне провадження щодо інциденту, який стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези російського пропагандистського характеру.
Теги: Росія, Дмитро Пєсков, Києво-Печерська Лавра, Московський патріархат, Росія, РПЦ, СБУ, Кремль, УПЦ МП

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