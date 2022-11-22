«Воєнні дії проти РПЦ»: у Кремлі прокоментували обшуки СБУ у Києво-Печерській Лаврі

У Кремлі відреагували на сьогоднішні обшуки Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, назвавши їх "воєнними діями проти РПЦ".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував дії СБУ, яка провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі, територію якої займає УПЦ МП (Московський патріархат).

За його словами, обшуки у Лаврі – це “чергові воєнні дії Києва проти Російської православної церкви” (РПЦ).

“Українська сторона давно воює з РПЦ. І я б сказав, що це можна розглядати як чергову ланку всіх цих воєнних дій проти російського православ’я”, – сказав Пєсков.

Як відомо, сьогодні вранці, 22 листопада, СБУ разом з Нацполіцією та Нацгвардією провели обшук у Києво-Печерській Лаврі у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

“Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян”, – пояснили в СБУ.

Окрім цього, обшуки проведено у Рівненській області на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.