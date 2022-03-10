Президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомий, оскільки там засіли "нацисти" із батальйону "Азов", а не вагітні жінки з дітьми.

Про це повідомив Володимир Зеленський 10 березня.

Президент наголосив, що пропагандисти мають пряму відповідальність, оскільки прикривають злочини влади, яка дає накази бомбити мирних людей в Україні. Зокрема це стосується дезінформації щодо бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Пропагандисти показали своїм громадянам наслідки обстрілу, проте почали стверджувати, що там не було вагітних і дітей, а фотографії — фейк.

“Жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли “націоналісти”, — зазначив Зеленський.

Така пропагандистка компанія не може існувати без тих, хто прикриває владу. Проте результат буде для них однаковий: судитимуть будуть тих, хто скидує бомби на мирних людей і тих, хто це прикриває.

“Ми знайдемо всю власність пропагандистів та повʼязаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де б вона не була. Ви ж любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде”, — наголосив президент.

Він обіцяє, що поки поточні події у світі це лише початок того, як зрештою владу РФ та їхні пропагандистські медіа зненавидять громадяни. Поки жителі РФ ще не відчули наслідки брехні, проте з кожним днем стає менше можливостей, а санкції вже стали відчутними по гаманцях. Також росіяни навряд чи пробачать владі, що та вкрала майбутнє російських дітей, а деякі із них вже ніколи не повернуться додому.

“Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди бʼє і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє. І завжди страждає”, — резюмував Володимир Зеленський.