Про це повідомив Володимир Зеленський 10 березня.
Президент наголосив, що пропагандисти мають пряму відповідальність, оскільки прикривають злочини влади, яка дає накази бомбити мирних людей в Україні. Зокрема це стосується дезінформації щодо бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Пропагандисти показали своїм громадянам наслідки обстрілу, проте почали стверджувати, що там не було вагітних і дітей, а фотографії — фейк.
“Жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли “націоналісти”, — зазначив Зеленський.
Така пропагандистка компанія не може існувати без тих, хто прикриває владу. Проте результат буде для них однаковий: судитимуть будуть тих, хто скидує бомби на мирних людей і тих, хто це прикриває.
Він обіцяє, що поки поточні події у світі це лише початок того, як зрештою владу РФ та їхні пропагандистські медіа зненавидять громадяни. Поки жителі РФ ще не відчули наслідки брехні, проте з кожним днем стає менше можливостей, а санкції вже стали відчутними по гаманцях. Також росіяни навряд чи пробачать владі, що та вкрала майбутнє російських дітей, а деякі із них вже ніколи не повернуться додому.
“Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди бʼє і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє. І завжди страждає”, — резюмував Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.
- 9 березня окупанти скинули бомби на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. На той час там перебували жінки, діти та медичний персонал. Цей акт воєнного злочину вразив увесь світ своєю дикістю та цинізмом.
- Варто зазначити, що за декілька годин до авіаудару речниця МЗС РФ Марія Захарова також зробила заяву про те, що у приміщенні лікарні нібито розташовані “вогневі позиції радикалів”. Тобто, у РФ визнали, що обстріл лікарні – це їх свідоме та сплановане рішення.
- З початку блокади Маріуполя через дії російських окупантів, за попередніми даними, загинуло близько 1300 мирних мешканців.