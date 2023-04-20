Про це сповіщає “АрміяInform” з посиланням на інтерв’ю міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

За його словами, до широкомасштабного вторгнення РФ на території України працювала певна кількість постів моніторингу стану атмосферного повітря. Постійно проводився моніторинг якості води 4 лабораторіями: в Київській, Донецькій, Одеській та Івано-Франківській областях. Фактично вони покривали всю країну. Під час бойових дій значна кількість обладнання була знищена.

Як пояснив Стрілець, щоб вирішити цю проблему за кілька місяців з початку широкомасштабного вторгнення РФ, було запущено вебресурс і мобільний застосунок “ЕкоЗагроза”. Першочергово планувалося, що це буде інструментом збору інформації про воєнні злочини росіян проти українського довкілля. Кожна людина може зафіксувати такий злочин та повідомити через “ЕкоЗагрозу”, незалежно від місця перебування.

Наголошено, що повідомити про воєнний злочин проти довкілля “може навіть солдат з передової”.

“Згодом ми розширили функціонал застосунку. Під’єднали до нього всі діючі пости моніторингу — радіаційного фону, якості повітря та води. Зараз там також відображається мапа повітряних тривог”, – додав міністр.

Зазначено, що “ЕкоЗагроза” є частиною створеної раніше “ЕкоСистеми” — єдиної загальнонаціональної платформи, через яку надаються адміністративні послуги онлайн та публікуються довкіллєві дані.