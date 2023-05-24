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Воєнний стан, мобілізація, закриті кордони: Пригожин розповів, що повинен зробити Кремль аби не «про***ти» країну

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поділився думкою, які кроки повинна зробити російська влада, аби не втратити країну. Зокрема він пропонує запровадити воєнний стан, оголосити мобілізацію та закрити кордони за прикладом КНДР.

Середа, 24 травня 2023, 15:01
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Джерело: інтерв’ю Пригожина прокремлівському політтехнологу Костянтину Долгову

За його словами, зараз вони опинились у тому стані, в якому Росію можна просто “про***ти”.

“Тому ми повинні ввести воєнний стан, ми повинні оголошувати нові хвилі мобілізації, ми повинні перевести всіх, кого можливо, на виробництво боєприпасів”, – зауважив він.

Також Пригожин наголосив, що необхідно “перестати жирувати”, припинити розбудовувати країну і працювати виключно на війну.

“Росії треба в образі Північної Кореї прожити певну кількість років, закрити всі кордони, перестати мигдальничати, забрати всіх своїх отроків з-за кордону і гарувати. Тоді ми і прийдемо до якогось результату”, – пояснив очільник вагнерівців.

Він висловив своє обурення через доньку та зятя міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За його словами, “зять ходить, булками трясе, а дочка відкриває форти кронштадтські” замість того, щоб витратити гроші на боєприпаси.

Пригожин додав, що у той час, поки діти російської еліти хваляться розкішним життям, діти звичайних росіян повертаються додому у цинкових трунах “розірвані на шматки через”спецоперацію””.

“Це роздвоєння може закінчитися, як у 1917 році, революцією, коли спочатку солдати встануть, а після цього їхні близькі встануть. І марно думати, що їх сотні, їх зараз десятки тисяч родичів убитих. Напевно, будуть сотні тисяч. Ми від цього нікуди не дінемося. І все закінчиться тим, що буде в одну мить Варфоломієва ніч. Жирівство дітей еліти закінчиться тим, що люди їх на вила піднімуть”, – сказав Пригожин.

Тому він порекомендував російській еліті “відправити своїх отроків на війну”, адже коли їх там вб’ють російський народ скаже, що “тепер все справедливо”.

Пригожин також не вірить, що війна для РФ закінчиться оптимістичним сценарієм – коли Захід втомиться від допомоги Україні, а Китай посадить всіх за стіл перемовин і Росія отримає ті території, які на той час будуть окупованими.

Песимістичним сценарієм війни Пригожин назвав продовження надання ракет Україні, підготовку ЗСУ до боїв, продовження наступу та контратак.

“Можливо, контрнаступ десь стане успішним, вони будуть відновлювати кордони до 2014 року, і це легко може трапитися. Вони будуть атакувати Крим, будуть намагатися підірвати Кримський міст, відсікти шляхи постачання. Тому нам треба готуватися до важкої війни”, – сказав він.

Теги: Росія, Євген Пригожин, ПВК «Вагнер», російсько-українська війна, Росія, Україна, Кремль

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