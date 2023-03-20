російсько-українська війна

21 березня

00:22 «Воєнних злочинців необхідно судити» – в уряді ФРН прокоментували ордер МКС на арешт Путіна

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«Воєнних злочинців необхідно судити» – в уряді ФРН прокоментували ордер МКС на арешт Путіна

20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають відповідати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Вівторок, 21 березня 2023, 00:22
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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Бюхнер наголосив, що “воєнні злочинці мають бути віддані суду, їм ніде не можна почуватися в безпеці”.

І це правило поширюється також на президента Росії”.

Він також нагадав слова канцлера Олафа Шольца, який під час візиту до Токіо 18 березня привітав видачу МКС ордера.

Ніхто не може стояти вище за права і закон”, – акцентував глава уряду ФРН. Міжнародний кримінальний суд є “важливою установою, призначення якої визначається відповідно до міжнародних договорів”.

Окрім цього, Вольфганг Бюхнер прокоментував візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Росії та повідомлення про можливі постачання Пекіном озброєнь Москві.

За його словами, “миру під диктовку” у війні Росії проти України бути не може. Представник німецького уряду зазначив, що “не можна допустити, щоб Росії зійшла з рук її спроба зайняти значну частину сусідньої країни, вона має вивести свої війська з України”. Також Бюхнер додав, що у цьому контексті “ми також хотіли б”, щоб голова КНР прямо розмовляли з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше міністр юстиції ФРН Бушман пообіцяв, що виконає вимогу МКС заарештувати Путіна, якщо той опиниться у Німеччині.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії  під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Теги: воєнні злочини, Німеччина, ордер на арешт Путіна, ФРН, МКС

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