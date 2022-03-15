Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об’єднаних сил.

Воїни “Азову” знищили у Маріуполі один із підрозділів 22-ої бригади спецпризначення ЗС РФ.

Після бою українські захисники показали і фото знищеної бронетехніки російських окупантів.

Окрім цього, за даними Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України також протистоять російським загарбникам у Маріуполі.

За останні декілька днів українські захисники знищили декілька десятків танків, броньованої техніки та живої сили ворога. Зокрема йдеться про особовий склад ГРУ РФ.