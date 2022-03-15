Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об’єднаних сил.
Воїни “Азову” знищили у Маріуполі один із підрозділів 22-ої бригади спецпризначення ЗС РФ.
Після бою українські захисники показали і фото знищеної бронетехніки російських окупантів.
Окрім цього, за даними Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України також протистоять російським загарбникам у Маріуполі.
За останні декілька днів українські захисники знищили декілька десятків танків, броньованої техніки та живої сили ворога. Зокрема йдеться про особовий склад ГРУ РФ.
- Нагадаємо, унаслідок злочинних дій російських окупантів станом на кінець 14 березня 2022 року загинули приблизно 2 357 мирних мешканців Маріуполя.
- Раніше повідомлялось, що РФ знищує Маріуполь, щоб прокласти сухопутний коридор в Крим.
- Також 14 березня з Маріуполя дорогою до Бердянська вдалося виїхати більш як 160 приватним авто. Наразі маріупольці прямували до Запоріжжя.