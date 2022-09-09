Збройні сили України схопили окупаційного голову села Іванівка, що у Чугуївському районі Харківської області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він опублікував фото затриманого наголосивши, що разом з ЗСУ “працюємо над регіональною політикою”.

“На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)”, – написав Тимошенко.

Зауважимо що уже декілька днів поспіль воїни ЗСУ проводять контрнаступ у Харківській області.

Напередодні у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про звільнення 20 населених пунктів у Харківській області, які були окуповані росіянами.