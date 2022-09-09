Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Він опублікував фото затриманого наголосивши, що разом з ЗСУ “працюємо над регіональною політикою”.
“На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)”, – написав Тимошенко.
Зауважимо що уже декілька днів поспіль воїни ЗСУ проводять контрнаступ у Харківській області.
Напередодні у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про звільнення 20 населених пунктів у Харківській області, які були окуповані росіянами.
- Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ЗСУ вдалось досягти значних успіхів на Харківщині 8 вересня. Ймовірно, що протягом наступних 72-х годин українські військові звільнять від окупантів й місто Куп’янськ.