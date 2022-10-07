Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Ворожий гелікоптер вдалось збити о 8 ранку. Це сталось у південній частині України.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування “Центр” Повітряних Сил знищив ударний гелікоптер російських окупантів Ка-52 “Алігатор”.

ДОВІДКА: Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.