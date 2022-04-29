Громадянин Сполучених Штатів Америки Віллі Джозеф Кансел, загинув в Україні. Колишній морський піхотинець приєднався до українських воїнів у протистоянні з російським агресором.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

22- річний Віллі Джозеф Каслел був колишнім морпіхом США та працював офіцером виправних органів у Теннессі, розповіла його матір. Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кансел звернувся до приватної військової компанії.

Коли в Україні почалась широкомасштабна війна, компанія шукала добровольців, які б воювали за Україну. Одним із тих, хто погодився відправитись в Україну був Кансел.

“Він хотів цього, тому що вірив у те, за що воює Україна. Він хотів бути частиною цього, щоб утримати це зло там і щоб воно не прийшло сюди, щоб нашим американським солдатам не довелось брати участь у цьому”, – сказала його матір Кабрера.

Вона розповіла, що її син прилетів до Польщі 12 березня і у той самий день відправився в Україну. За словами Кабрери, Кансел воював разом з іншими добровольцями з різних країн світу.

Загинув Віллі Джозеф Кансел у понеділок, 25 квітня. Матері сповістили про смерть сина, однак додали, що не можуть знайти його тіло.

“Ті чоловіки, які були з ним, намагались взяти його тіло. Ми б хотіли, щоб він повернувся до нас”, – додала мама Кансела.

У Віллі Джозефа Кенсела залишилась дружина та 7-місячна донька.

Девід Тітце, брат дружини Кансела, також розповів, що його родич був людиною, яка “боролась за те, що є правильним, незалежно від результату”.

“Він щиро вірив, що цього не могло статись і дуже хотів допомогти людям в Україні”, – заявив Девід відповідаючи на питання, чому Кансел приєднався до українських військових.

Варто зазначити, що у держдепі США також прокоментували загибель Віллі Джозеф Канселав Україні. У відомстві заявили, що знають про це та стежать за ситуацією.

“З міркувань конфіденційності ми не можемо надати більше коментарів”, – наголосив представник держдепу.

Він також додав, що громадяни США не повинні їздити до України поки йде війна, а ті, хто вже перебуває тут, повинні виїхати всіма можливими способами, “якщо це безпечно”.