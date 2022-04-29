Про це повідомляє американський телеканал CNN.
22- річний Віллі Джозеф Каслел був колишнім морпіхом США та працював офіцером виправних органів у Теннессі, розповіла його матір. Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кансел звернувся до приватної військової компанії.
Коли в Україні почалась широкомасштабна війна, компанія шукала добровольців, які б воювали за Україну. Одним із тих, хто погодився відправитись в Україну був Кансел.
“Він хотів цього, тому що вірив у те, за що воює Україна. Він хотів бути частиною цього, щоб утримати це зло там і щоб воно не прийшло сюди, щоб нашим американським солдатам не довелось брати участь у цьому”, – сказала його матір Кабрера.
Вона розповіла, що її син прилетів до Польщі 12 березня і у той самий день відправився в Україну. За словами Кабрери, Кансел воював разом з іншими добровольцями з різних країн світу.
Загинув Віллі Джозеф Кансел у понеділок, 25 квітня. Матері сповістили про смерть сина, однак додали, що не можуть знайти його тіло.
“Ті чоловіки, які були з ним, намагались взяти його тіло. Ми б хотіли, щоб він повернувся до нас”, – додала мама Кансела.
У Віллі Джозефа Кенсела залишилась дружина та 7-місячна донька.
Девід Тітце, брат дружини Кансела, також розповів, що його родич був людиною, яка “боролась за те, що є правильним, незалежно від результату”.
“Він щиро вірив, що цього не могло статись і дуже хотів допомогти людям в Україні”, – заявив Девід відповідаючи на питання, чому Кансел приєднався до українських військових.
Варто зазначити, що у держдепі США також прокоментували загибель Віллі Джозеф Канселав Україні. У відомстві заявили, що знають про це та стежать за ситуацією.
“З міркувань конфіденційності ми не можемо надати більше коментарів”, – наголосив представник держдепу.
Він також додав, що громадяни США не повинні їздити до України поки йде війна, а ті, хто вже перебуває тут, повинні виїхати всіма можливими способами, “якщо це безпечно”.
- Нагадаємо, Малкольм Ненс, військовий експерт, колишній головний старшина флоту США, спеціаліст з морської криптографії (United States Navy Senior Chief Petty Officer) долучився до Інтернаціонального легіону України.
- Також командир спецпідрозділу Інтернаціонального легіону оборони України при ГУР МО, позивний “Adviser” розповів про свій досвід війни проти російської армії. За його словами, російська армія для збройних сил України, “як солодка булочка для армії, яка воює 9 років”.