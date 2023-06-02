На адресу фронтмена німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна посипалися звинувачення у випадках сексуального насилля. Після звинувачень з боку колишньої прихильниці гурту Шелбі Лінн, нове розслідування німецьких журналістів показує, що така поведінка вокаліста може бути не вперше. Проте, гурт заперечує свою причетність до цього.

Джерело: Made for minds.

Шелбі Лінн, фанатка з Ірландії, поїхала до Вільнюса, щоб відвідати концерт Rammstein. Там, за словами жінки, її запросили на концертну вечірку, де вона зустріла фронтмена групи Тілля Ліндеманна. Шелбі Лінн розповіла, що хотів зайнятися з нею статевим актом, а коли вона відмовила, відреагував дуже агресивно.

Вона також підозрює, що один із її напоїв був отруєний наркотиками, тому що вона не пам’ятає частину вечора після того, як випила лише два напої та порцію текіли. Вона каже, що після концерту у неї були синці та блювота.

Більше десятка жінок розповіли, що до них зверталася команда Rammstein — через Instagram або на концертах. Деякі з них просили надіслати фотографії напередодні заходу. Відібраних жінок просили одягнутися певним чином і тоді вони отримували доступ до так званого “нульового ряду” під час концерту, спеціального обмеженого простору безпосередньо перед сценою.

Одна жінка повідомила, що їй навіть прямо повідомили, що “доступ на вечірку мають лише ті, хто зацікавлений у статевому акті з Ліндеманном”, і що вокаліст хоче, щоб “на вечірці були присутні лише дуже молоді жінки”.

Після заяви гурт відкинув усі звинувачення у Twitter:

“Що стосується звинувачень, які поширюються в Інтернеті щодо Вільнюса, ми можемо виключити можливість того, що це відбувається в нашому середовищі. Нам не відомо про будь-які офіційні розслідування з цього приводу”.