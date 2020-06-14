Німецький концерн Volkswagen і американський Ford будуть спільно виробляти комерційні та електромобілі, а також співпрацювати в сфері автономного водіння.

Відповідний договір підписали глави обох компаній, передає Deutsche Welle.

Згідно з угодою, проект якого наглядова рада Volkswagen схвалила ще 28 травня, Ford з 2023 року почне виробляти в Європі електромобілі, які в якості базової технології будуть використовувати модульну електричну платформу MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), розроблену німецьким концерном. У Volkswagen оцінюють зростання обороту в межах від 10 до 20 млрд доларів від такої співпраці. На базі MEB американці планують випустити понад 600 тисяч автомобілів.

З іншого боку, Volkswagen вкладе 1 млрд доларів в дочірню компанію американців Argo Al, що розробляє технології для безпілотних автомобілів, і внесе в спільний проект власну компанію AID, вартість якої оцінюється в 1,6 млрд доларів.

У сегменті комерційних автомобілів Volkswagen розробляє міський автофургон на базі легкового автомобіля, а Ford – фургон вантажопідйомністю до однієї тонни. Випускати нові моделі будуть обидві компанії. Крім того, з 2022 року Volkswagen буде випускати свій пікап Amarok на базі платформи Ford Ranger.

Також повідомляється, що злиття капіталів обох концернів даний договір не передбачає.