Компанія Volkswagen інвестувала близько 40 мільярдів доларів в дослідження і розробку електромобілів, а також в заводські технології, необхідні для їхнього створення. Результат цих масштабних інвестицій — компактний кросовер-позашляховик Volkswagen ID.4.

Про це пише Engadget.

Характеристики ID.4 дещо поступаються деяким його дорожчими альтернативами класу люкс.

Завдяки літій-іонній акумуляторній батареї місткістю 77,0 кВт-год, яка видає 201 к.с. і 229 фунт-фут обертального моменту, характеристики ID.4 дуже близькі до його газових еквівалентів — таких, як Honda CRV або аналогічних електромобілів — таких, як Hyundai Kona або Kia Niro EV (правда, у кожного з них всього 64 кВт-год).

Наконечники мають вагу понад 4600 фунтів. Електрокар приблизно на 800 фунтів важче найбільшого електромобіля Kona 2021 року. Кросовер EV розганяється до 100 км/год приблизно за сім з половиною секунд, що досить непогано для електромобіля. Навіть при обгоні інших автомобілів на швидкостях автостради ID.4 може здаватися абсолютно млявим. Проте у поєднанні з регульованою максимальною швидкістю 100 миль на годину, ID.4 багато в чому є мобільним авто, а не замаскованою спортивною машиною.

За оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), запас ходу у 250 миль здається великим і, схоже, дуже орієнтований на міські поїздки й поїздки автомагістралями зі зручним доступом до зарядних станцій.

Електрична архітектура ID.4 на 400 В підтримує протоколи швидкої зарядки рівня 2 і постійного струму, що дає змогу йому поглинати 80 відсотків заряду приблизно за 9,5 годин.

Як і очікувалося, екстер’єр кросовера оформлений у стилі молодшої моделі ID.3. Більш того, версія для Європи та США практично повністю повторює дизайн моделі ID.4 Crozz для китайського ринку. Новий автомобіль виявився трохи коротшим спорідненої Scoda: довжина кузова сягає 4585 мм (проти 4649 мм в Enyaq iV), хоча відстань між осями в обох машин становить 2765 мм. Як результат, обсяг багажника в ID.4 дещо скромніше – 542 літри замість 585 літрів, як у Scoda. Коефіцієнт аеродинамічного опору Cx у нього теж трохи гірше: в Eniak цей показник становить 0,27, а в ID.4 – 0,28 .

Інтер’єр мінімалістичний — салон практично повністю позбавили аналогових клавіш: вони відповідають лише за склопідіймачі й аварійну сигналізацію. Всі решта кнопок — сенсорні, включаючи ті, що на кермі й навколо нього. А режими трансмісії перемикається ручкою, що обертається на правому торці приладового дисплея. Віртуальна приладова панель з дисплеєм діагоналлю 5,3 дюйма входить до базового оснащення, а замість базової медіасистеми Discover Pro з десятидюймовим екраном і голосовим управлінням можна замовити опціональну мультимедійну систему Discover Pro Max з тачскріном діагоналлю 12 дюймів.

На відміну від Mach-E, дах ID.4 набагато менш непрозорий і замість цього прихований тканинною обшивкою стелі, яка зсувається в бік при торканні верхнього сенсорного елемента управління. Багажник також добре обладнаний: 30 кубічних футів простору, який збільшиться більш ніж удвічі, якщо ви опустите спинки задніх сидінь.

Вартість ID.4 починається приблизно з 40 000 доларів, він доступний в трьох комплектаціях: Pro, Pro S і 1-е видання. Всі три в цей час можна придбати лише як RWD, хоча Pro і Pro S почнуть пропонувати версію AWD цього року пізніше за 4000 доларів.