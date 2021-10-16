Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.
За інформацією концерну, з червня по вересень було збільшено постачання електромобілів до 122,1 тис. (це рекордний показник). Тобто показник збільшився на 109%.
Протягом перших трьох кварталів 2021 року показник постачання зріс на 138%, до 293,1 тисячі автомобілів.
При цьому, рівень продажів у третьому кварталі знизився на 24,5%, тобто до 1,97 млн електромобілів. Протягом дев’яти місяців було зростання майже на 7%, до 7 мільйонів автомобілів.
- У квітні цього року автомобільний концерн Mercedes презентував розкішний електрокар EQS з нульовими викидами.
- Німецька автомобілебудівна компанія Audi представила концепт електроседана A6 e-tron на автомобільній виставці в Шанхаї Auto Shanghai 2021.
- Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche. Автокомпанія Audi, яка разом з Porsche входить в концерн Volkswagen Group, також відзвітувала про успіхи 2020 року. Згідно зі звітом, у 2020 році було продано 47 324 електрокросоверів e-tron.