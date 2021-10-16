Німецький автомобільний концерн Volkswagen у третьому кварталі 2021 року вдвічі збільшить постачання електромобілів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

За інформацією концерну, з червня по вересень було збільшено постачання електромобілів до 122,1 тис. (це рекордний показник). Тобто показник збільшився на 109%.

Протягом перших трьох кварталів 2021 року показник постачання зріс на 138%, до 293,1 тисячі автомобілів.

При цьому, рівень продажів у третьому кварталі знизився на 24,5%, тобто до 1,97 млн електромобілів. Протягом дев’яти місяців було зростання майже на 7%, до 7 мільйонів автомобілів.