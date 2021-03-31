Німецький Volkswagen випадково опублікував пресреліз, в якому повідомлялося про майбутнє перейменування американського підрозділу концерну на "Voltswagen of America".

Про це повідомив американський телеканал CNBC.

Прессекретар компанії відмовився коментувати цю публікацію, а помилково опублікований реліз, датований 29 квітня, був одразу ж був видалений.

Людина, знайома з планами компанії, підтвердила CNBC справжність релізу на умовах анонімності.

Назва “Voltswagen of America” ​​є похідним від слова “Вольт” — одиниці виміру електричного потенціалу. У концерні заявили, що збираються перейменувати свої підрозділи в США, щоб позначити прихильність електрифікації свого парку.

Зазначається, що зовнішній значок “Voltswagen” буде розміщений на електрокарах, а на автомобілях з бензиновими ДВС залишиться стандартний логотип компанії.

У пресрелізі уточнюється, що зміна назви має набути чинності у травні цього року.