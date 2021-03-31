Про це повідомив американський телеканал CNBC.
Прессекретар компанії відмовився коментувати цю публікацію, а помилково опублікований реліз, датований 29 квітня, був одразу ж був видалений.
Людина, знайома з планами компанії, підтвердила CNBC справжність релізу на умовах анонімності.
Назва “Voltswagen of America” є похідним від слова “Вольт” — одиниці виміру електричного потенціалу. У концерні заявили, що збираються перейменувати свої підрозділи в США, щоб позначити прихильність електрифікації свого парку.
Зазначається, що зовнішній значок “Voltswagen” буде розміщений на електрокарах, а на автомобілях з бензиновими ДВС залишиться стандартний логотип компанії.
У пресрелізі уточнюється, що зміна назви має набути чинності у травні цього року.
- Раніше повідомлялося, що компанія Volkswagen інвестувала близько 40 мільярдів доларів у дослідження і розробку електромобілів, а також в заводські технології, необхідні для їхнього створення і представила компактний кросовер-позашляховик Volkswagen ID.4.