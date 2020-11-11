Кампанія Трампа веде юридичну війну за результати президентських виборів 2020 року. Уолл-стріт, навпаки, вже рухається далі.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Незважаючи на те, що президент Дональд Трамп обіцяє битися і не поступився, на Волл-стріт мало сумнівів, що Джо Байден стане 46-м президентом США 20 січня.

Експерти заявляють , що шквал позовів Трампа розглядається як побічне шоу. Справжня увага серед інвесторів, аналітиків та ринкових стратегів зосереджена на оголошенні вакцини “Пфайзер” , структурі порядку денного та уряду Байдена та сподіваннях, що республіканці збережуть контроль над Сенатом США.

“Для більшості інвесторів перспектива полягає в тому, що вибори були врегульовані”, – сказав Тобіас Левкович, головний стратег акціонерного капіталу Citigroup у США, CNN Business.

Левкович додав, що ймовірність того, що Трамп зможе скасувати результат, “на даний момент досить малоймовірна”.

Генеральний директор JPMorgan Chase ( JPM ) Джеймі Даймон, один з лідерів Волл-стріт і Корпоративної Америки, закликав до мирної передачі влади. Даймон виступив із заявою, в якій закликав усіх “поважати результати”, “шанувати рішення виборців” і “підтримувати мирний перехід влади”.

Команда передвиборчої кампанії Трампа намагалася провести паралелі з підрахунком голосів під час виборів у 2000 році, коли був невизначений результат до середини грудня того ж року.

Але інвестори не звертають на це особливої уваги, тому що експерти говорять, що Трамп відстає від занадто великої кількості голосів в занадто великій кількості штатів, щоб перерахунок голосів міг вплинути на результати.

Аналітики “Реймонд Джеймс” Ед Міллс і Кріс Мікінс заявили, що, хоча Трамп робитиме свої юридичні позови, “вкрай малоймовірно, що будь-яка з цих дій змінить результат”.

“Це не повторення 2000 року, коли вибори залежали від кількох сотень голосів в одному штаті”, – написали аналітики Реймонда Джеймса.

“Хоча на призначення виборів пішло кілька днів, ми не розглядаємо це як оскаржувані вибори”, – заявили аналітики.

Інвестори також не дуже вражені ранніми юридичними заявами команди Трампа.

“Той, хто спостерігав за прес-конференцією кампанії Трампа в суботу у Філадельфії, ймовірно, поділяє наш скептицизм щодо їх перспектив”, – написав Ісаак Болтанський, директор з питань політичних досліджень у Compass Point Research and Trading.

Як і Даймон, бізнес-групи швидко визнали результати виборів і сигналізували про бажання рухатися вперед.

Американська асоціація банкірів пообіцяла співпрацювати з адміністрацією Байдена та Конгресом, щоб пришвидшити економічне відновлення від пандемії. Бізнес-круглий стіл, яка є провідною лобістською групою для великих корпорацій, також швидко привітав обраного президента Байдена.

“Хоча ми поважаємо право кампанії Трампа вимагати повторного підрахунку голосів, вимагати розслідування передбачуваних порушень виборів там, де існують докази, та вичерпати законні засоби правового захисту”, – йдеться в заяві “Бізнес-круглого столу”, – нічого не вказує на те, що будь-який із них змінить результат . ”

Торгова палата США заявила, що “важливо завершити виборчий процес шляхом повного підрахунку кожного голосу та вирішення будь-яких суперечок”.

Але найбільша лобістська група для бізнесу також закликала припинити агітацію.

Для інвесторів вибори розглядаються не просто як врегульовані, а з прогнозованим співвідношенням сил демократа в Білому домі та розділеного Конгресу.

І той факт, що республіканці стримували “блакитну хвилю”, знімає загрозу підвищення податків та зміцнення законодавства про клімат.

“Інвестори не отримають того, чого боялися: дуже прогресивної, лівої політики”, – заявив Левкович з Citi.

І все ж “Сонний Джо”, як Трамп глузливо називав Байдена під час кампанії, повинен забезпечити здорову дозу стабільності після чотирьох років хаосу, що був на ринку.

“Ринки раді, що у вас можуть бути менш імпульсивні рішення, менше твітів серед ночі”, – сказав Левкович.