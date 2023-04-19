Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що війна Росії проти України, ймовірно, не завершиться в 2023-му році.

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

За словами Воллеса, британський уряд налаштований оптимістично щодо продовження підтримки України в 2023-му і наступних роках. “Я переконаний, що Україна й надалі отримуватиме сильну підтримку від нашої країни”, – зазначив міністр оборони.

Крім того, очільник Міноборони наголосив на потребі реально оцінювати поточний стан подій і не сподіватися на те, що Кремль “просто так поступиться у своїх цілях”.

“Будучи реалістом, я думаю, що швидкого падіння Росії ближчим часом не відбудеться”, – резюмував Воллес.

Додамо, що згідно з даними “злитих” секретних документів Пентагону, оприлюднених у мережі, припускається, що війна в Україні триватиме до 2024 року. Водночас жодна зі сторін не здобуде перемоги без очікувань на мирні перемовини.

У секретних документах йдеться, що “перемовини про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року в усіх розглянутих сценаріях”.

Така оцінка ймовірно заохочуватиме критиків війни, які раніше закликали такі держави, як США і Китай, підштовхнути Київ та Москву до врегулювання і припинення війни.

Згідно з оприлюдненим документом, українські та російські військові лідери реагуватимуть на виклики на полі бою. Тому, рік завершиться для обох сторін лише “незначними” територіальними здобутками через “недостатню кількість військ та постачання для ефективних операцій”.