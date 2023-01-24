Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики Бред Пейслі приєднався до команди амбасадорів ініційованої президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи United24. Багаторазовий лауреат премій Grammy та Academy of Country Music Awards підтримуватиме напрям “Відбудова України”.

За словами Михайла Федорова, співак зараз обирає один із пошкоджених будинків у Київській області для персонального збору.

Під час онлайн-дзвінка президент України Володимир Зеленський подякував музиканту за підтримку.

“Дякую, що ви вирішили приєднатися саме до напряму “Відбудова”. Життя багатьох людей зруйновано. Зараз ми маємо залучати якомога більше знаменитостей, які привертатимуть увагу до необхідності відновлення домівок українців, що постраждали від війни”, – сказав Зеленський.

Своєю чергою, американський співак зазначив, що не самотній у своєму бажанні допомогти Україні. Бред Пейслі пояснив, що, як і багато людей в Америці, досі не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США.

“Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дасть змогу це зробити. Як американець, я бачу, які ми схожі, скільки в нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджу зусилля на тому, щоб допомогти українським родинам відновити свої оселі та повернутися додому”, – наголосив Бред Пейслі.

Варто зазначити, що співак підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема взяв участь у благодійному телемарафоні Ukraine: Answering the Call, який транслювали в прайм-тайм три американські канали.

Довідково. Бред Пейслі – володар трьох нагород Grammy, п’ятнадцяти нагород Academy of Country Music Awards, чотирнадцяти Country Music Association Awards та двох American Music Awards. У 2008 році він став першим виконавцем, чиї десять поспіль синглів опинилися на першому місці Billboard Country Airplay.

United24 – ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. За шість місяців роботи платформи зібрано 213 млн дол. США від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів United24 – видатні спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі.