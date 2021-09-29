Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Як сповіщалося раніше, обраний на другий термін мер Запоріжжя Володимир Буряк вирішив залишити посаду. Це пов’язано з погіршенням стану здоров’я.

Ввечері середи відбулась позачергова сесія Запорізької міської ради, під час якої депутати розглянули рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. Звільнення підтримали більшістю голосів.

“Було проведене таємне голосування. Секретар міської ради Анатолій Куртєв оголосив результати голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утримались 3”, — йдеться в повідомленні.

Відповідно до ч. 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в разі припинення повноважень міського голови секретар міськради здійснює його повноваження до моменту початку повноважень новообраного мера. Секретарем Запорізької міськради наразі є Анатолій Куртєв.

Куртєва звільнили з займаної посади наприкінці червня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Володимир Буряк. За словами мера, причиною було те, що Куртєв не пройшов спеціальну перевірку Національного агенства з питань протидії корупції. 3 вересня Куртєв був поновлений на посаді.

Депутати підтримали рішення міської ради про покладення повноважень міського голови на Куртєва.