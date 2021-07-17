Володимир Зеленський не згадав про участь Росії в збитті літака рейсу МН17

Президент України Володимир Зеленський у річницю збиття літака рейсу МН17 Malaysia Airlines не згадав про причетність Росії до цього злочину.

Відповідна заява з’явилася в Twitter-акаунті та Instagram-акаунті глави держави.

“Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча!” – йдеться в повідомленні.

Водночас, на сайті Офісу президента про участь Росії в збитті літака згадали опосередковано, посилаючись на дані міжнародної слідчої групи.

“Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу “Бук”, який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську. Вона також назвала причетними до транспортування та бойового застосування “Бука” чотирьох осіб”, – зазначили в ОПУ.

Там додали, що Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який триває в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими в цій справі задля з’ясування правди та притягнення винних до відповідальності.