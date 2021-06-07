Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який 1 червня проголосувала Верховна Рада.

Закон Зеленський підписав під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Екологія”, повідомляють #Букви.

“Хочу відзначити ухвалений нещодавно Верховною Радою закон про заборону використання пластикових пакетів… 500 пакетів за рік використовує кожен українець, 20 хвилин – саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Більше 100 років – саме стільки один пакет розкладається”, – сказав Зеленський і підписав закон.

Згідно із законопроєктом, можна буде використовувати біорозкладні пластикові пакети. Йдеться про пакети, що розкладаються “за участю мікроорганізмів на елементи природного походження” та відповідають встановленим національними або європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання.

Окрім біорозкладних пакетів, є ще один виняток.

Так, дозволяється використовувати надтонкі пластикові пакети шириною до 225 мм, глибиною до 345 мм, довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), якщо їх застосовують як первинну упаковку для пакування чи транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. Такі пакети мають розповсюджуватися в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Законопроєктом запроваджується заборона на безоплатне розповсюдження пластикових пакетів.

Штрафи

Так, якщо заклади торгівлі, харчування та послуг “упіймають” на платному чи безоплатному розповсюдженні заборонених до використання пластикових пакетів, їм доведеться заплатити від 8500 до 17 000 гривень штрафу.

За повторне порушення цієї норми протягом трьох років – від 17 000 до 34 000 гривень.

За безоплатне розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1700 до 3400 гривень). А за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення – у розмірі від 200 до 500 мінімумів доходів (від 3400 до 8500).

Закон набуде чинності з наступного дня після публікації. Однак більшість статей документа почнуть діяти за шість місяців, а заборона на розповсюдження пакетів і покарання за це почне діяти за дев’ять місяців з моменту публікації.