Понад половина українців зараз не довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-28 березня 2021 року.

Так, 51% респондентів заявили, що не довіряють Володимиру Зеленському (станом на 24 березня таких було 52% згідно із попереднім опитування групи “Рейтинг”).

Довіряють главі держави 46% опитаних.

Якщо порівнювати в динаміці, то найбільший рівень довіри у Зеленського був у вересні 2019 року (незабаром після обрання президентом) – 76%. Відтоді він знижувався і вже ніколи не піднімався до такого рівня.

Голові уряду Денису Шмигалю довіряють лише 16% опитаних, не довіряють – 51%, не чули про такого – 27%.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22% респондентів, не довіряють – 67%.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31% опитаних, не довіряють – 36%, не знають його – 29%.

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% респондентів, не довіряють – 54%.

Лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють – 69% опитаних.

Лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку довіряють 23% респондентів, не довіряють – 75%.

Одному з лідерів “ОПЗЖ” Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 58%, не знають його – 15%.

Колишньому прем’єру Володимиру Гройсману довіряють 32% опитаних, не довіряють – 59%.

Ще одному колишньому очільнику уряду Арсенію Яценюку довіряють 22% респондентів, не довіряють – 74%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.