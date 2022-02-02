Відповідною світлиною поділився Віталій Кличко у своєму Instagram.
Як ідеться у публікації, брати Клички прибули до першого столичного Центру рекрутингу резервістів, щоб перевірити, як у ньому консультують добровольців. Поки тривав процес, молодший брат Володимир виявив бажання особисто приєднатися до бригади територіальної оборони міста і подав заяву та необхідні документи.
Варто зазначити, що війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Їхня мета допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи решті незаконних груп на своїй території.
- Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) зі січень 2022 року припинила й нейтралізувала 121 кібератаку. Вони були спрямовані на інформаційні системи органів державної влади.
- Також Державне бюро розслідувань викликало на допит очільницю партії “Голос”, народну депутатку Кіру Рудик. Політикиня зазначила, що справа стосується діяльності партії у 2020 році. Однак додає, що вагомої підстави для відкриття справи немає.