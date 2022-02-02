Колишній чемпіон світу з боксу та рідний брат мера Києва Володимир Кличко подав заяву на вступ до бригади територіальної оборони столиці.

Відповідною світлиною поділився Віталій Кличко у своєму Instagram.

Як ідеться у публікації, брати Клички прибули до першого столичного Центру рекрутингу резервістів, щоб перевірити, як у ньому консультують добровольців. Поки тривав процес, молодший брат Володимир виявив бажання особисто приєднатися до бригади територіальної оборони міста і подав заяву та необхідні документи.

Варто зазначити, що війська територіальної оборони – це резервний компонент Збройних сил України. Їхня мета допомагати основним силам ЗСУ охороняти важливі об’єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсантам чи решті незаконних груп на своїй території.