Президент Російської Федерації не хотів віддавати наказ про повну мобілізацію після взяття Сєвєродонецька та Лисичанська в червні-липні 2022 року та кількох невдалих наступів, які виснажили значну частину його армії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків ISW, Володимир Путін проігнорував неодноразові заклики російської націоналістичної спільноти у травні 2022 року мобілізувати резервістів, оголосити війну Україні, запровадити воєнний стан у Росії та модернізувати систему призову до армії.

“Ймовірно, президент РФ побоювався антагонізувати російське суспільство, а натомість надав першочергову увагу набору та створенню відносно неефективних іррегулярних збройних формувань протягом літа”, – повідомляють аналітики.

Зазначено, що Володимир Путін також намагався зберегти статус часткової війни, щоб захистити більшу частину російського суспільства від масштабу та вартості вторгнення в Україну.

Додається також, що Путін не робив багато публічних виступів, пов’язаних із військовими зусиллями, від початку війни до середини грудня. Крім того, він не намагався змусити замовкнути велику групу російських провоєнних і ультранаціоналістичних мілблогерів і громадських діячів, які підтримували цілі його війни, але почав критикувати те, що вони сприймали як половинчасту російську військову діяльність.