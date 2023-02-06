Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
За даними аналітиків ISW, Володимир Путін проігнорував неодноразові заклики російської націоналістичної спільноти у травні 2022 року мобілізувати резервістів, оголосити війну Україні, запровадити воєнний стан у Росії та модернізувати систему призову до армії.
“Ймовірно, президент РФ побоювався антагонізувати російське суспільство, а натомість надав першочергову увагу набору та створенню відносно неефективних іррегулярних збройних формувань протягом літа”, – повідомляють аналітики.
Зазначено, що Володимир Путін також намагався зберегти статус часткової війни, щоб захистити більшу частину російського суспільства від масштабу та вартості вторгнення в Україну.
Додається також, що Путін не робив багато публічних виступів, пов’язаних із військовими зусиллями, від початку війни до середини грудня. Крім того, він не намагався змусити замовкнути велику групу російських провоєнних і ультранаціоналістичних мілблогерів і громадських діячів, які підтримували цілі його війни, але почав критикувати те, що вони сприймали як половинчасту російську військову діяльність.
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- Битва за Бахмут наближається до переломного моменту. Росія кидає в бій хвилі свіжих військ, намагаючись вирвати контроль над цим містом на Донеччині та забезпечити першу значну перемогу РФ на полі бою з початку літа.