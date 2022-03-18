Нижче один з уривків книги, про ведення роками інформаційної загарбницької війни РФ проти нашої держави.

Історія в інформаційній війні Росії проти України

Виступ на Форумі видавців у Львові,

20 вересня 2019 року

Минулого Форуму видавців відбулася дискусія “Війна і пам’ять”, під час якої розгорілася моя суперечка з Георгієм Касьяновим про міс- це і роль істориків (чи інтелектуалів загалом) у війні, яка триває.

Я відстоював думку, що, хочуть того історики чи ні, вони втягнуті в ниніш- ню війну з Росією, і спроба зайняти позицію стороннього спостерігача (яку відстоював опонент) — теж участь у цій війні, лише на боці нашого ворога. Тому що, як казав Едмунд Берк, “Усе, що потрібно для тріумфу зла, — це щоб добро нічого не робило”.

Ця дискусія спонукала мене до нинішнього виступу, у якому спробую детальніше показати, яке місце посідає історія в інформаційній війні Росії проти України та якою має бути роль історика в теперішній ситуації. І поч- ну саме з цього.

Чимало моїх колег, як і згаданий Георгій Касьянов, із нехіттю чи навіть зневагою ставляться до тези про обов’язок історика перед суспільством. Їхнє бачення базується на принципі “наука заради науки”, “ми нікому нічого не винні”. Очевидно, таке ставлення — реакція на радянські часи, коли істо- рики виконували функцію ідеологічного обслуговування комуністичного ре- жиму. Розуміючи походження цього принципу, а отже, причини несприйняття тез про суспільний обов’язок істориків, разом з тим неготовий повною мірою погодитися з його слушністю, особливо в конкретних українських реаліях.

Незнання історії, невміння розібратися з минулим стало одним з інстру- ментів маніпуляції українцями з метою розколу суспільства, послаблення України і врешті перемоги над нею. Місія фахових істориків у таких умовах — допомагати непрофесіоналам розібратися зі складним минулим, навчити їх аналізувати і критично сприймати нав’язувані пропагандою уявлення про минуле. Відсторонені спостереження за маніпуляціями історією, як на мене, схожі на небажання лікаря надавати допомогу потерпілому. Тому вважаю, що можемо і навіть маємо говорити про моральний та громадянський обов’язок історика не залишатися збоку. А тепер спробую детальніше відповісти на пи- тання, чому і яким чином історію перетворено в одну з арен інформаційної війни та які саме теми нашого минулого опинилися в її епіцентрі. Але для початку з’ясуємо, що таке інформаційна війна.

Означень безліч, скористаюся найпопулярнішим. За Джеромом Клейтоном Гленном, “це маніпулювання інформацією, якій довіряє об’єкт, без відома об’єкта, щоб об’єкт ухвалив рішення проти своїх інтересів, але в інтересах того, хто веде інформаційну війну”. Як побачимо далі, з боку Росії маємо справу, зокрема, з маніпулюванням інформацією про минуле, мета якого — ухвалення українцями рішень в інтересах Росії.