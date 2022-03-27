Про це повідомив головний редактор видання “Дождь” Михайло Зиґар у Facebook.

“Сьогодні ми з колегами, головним редактором “Дождя” Тихоном Дзядком, головним редактором “Медузи” Іваном Колпаковим та спецкором “Комерсанта” Володимиром Соловйовим, за участю та підтримкою головного редактора “Нової газети” Дмитра Муратова взяли інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. Найближчим часом опублікуємо повний запис розмови без купюр: у моєму ютьюб-каналі, на сайтах та в соцмережах “Медузи”, телеканалу OstWest, у ютьюб-каналі Котрікадзе/Дзядко, Нової газети та на інших платформах”, – написав у себе російський журналіст.

Він додав фото екрану, де, дійсно, посеред російських медійників в онлайн-конференції є й президент Зеленський.

Журналіст видання Liga.net Юрій Смірнов на своїй сторінці у Facebook нагадав, що “так зване ліберальне російське медіа” Комерстант”, пише про “военную операцию на Украине”. Також, за словами Смірнова, саме через це медіа рік тому адміністрація президент РФ Володимира Путіна зливала українські пропозиції кластерів по мінському процесу.

Журналіст запитав ставлення до цієї ситуації, і думки в коментарях розділилися. Позицією одних була повна ізоляція від російських медіа.

Позицією інших коментаторів було переконання, що у цій інформаційній війні будь-які засоби є гарними, і, принаймні, шкоди тут точно не буде. Такою є думка, зокрема, журналіста 24 каналу Дениса Казанського.