Про це повідомляє ділове видання Bloomberg, 11 червня 2022 рік.
“Розумію, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, адже у нас були дані, щоб підтвердити те, що Путін збирався вийти за межі кордону”, — зазначив Джо Байден під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.
Проте Володимир Зеленський не хотів цього чути та вірити у це, як і багато інших людей.
Президент США визнав, що можливість повномасштабного наступу Росії здавалася для багатьох людей видуманою. І він розуміє, чому люди відмовлялися вірити в це.
Також Джо Байден звинуватив Путіна у спробах знищити не лише українську націю, але й культуру. “Путін бачить Київ як резиденцію Росії”, – зауважив президент США.
Проте російські військові не змогли захопити Київ. Але вони просунулися на півдні та сході України, де Путін сподівається захопити весь Донбас. Українські військові розпочали контратаки за межами Харкова на півночі та в районі окупованого Херсона на півдні.
- Нагадаємо, що станом на початок 107-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, які окупанти намагаються захопити повністю. На інших напрямках лінії фронту російські армійці проводять заходи з оборони, щоб не дозволити ЗСУ звільнити тимчасово окуповані території.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати регулярно проводять перемовини з Великою Британією та Євросоюзом щодо війни в Україні. Зокрема лідери Заходу вважають, що активні бойові дії повинні припинитись, а Україна та РФ розпочати перемовини.
- Також президент США Джо Байден назвав мету Сполучених Штатів щодо України та розповів про те, яку допомогу надасть Києву для боротьби з російським агресором.