Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не хотів чути про можливе вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg, 11 червня 2022 рік.

“Розумію, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, адже у нас були дані, щоб підтвердити те, що Путін збирався вийти за межі кордону”, — зазначив Джо Байден під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.

Проте Володимир Зеленський не хотів цього чути та вірити у це, як і багато інших людей.

Президент США визнав, що можливість повномасштабного наступу Росії здавалася для багатьох людей видуманою. І він розуміє, чому люди відмовлялися вірити в це.

Також Джо Байден звинуватив Путіна у спробах знищити не лише українську націю, але й культуру. “Путін бачить Київ як резиденцію Росії”, – зауважив президент США.

Проте російські військові не змогли захопити Київ. Але вони просунулися на півдні та сході України, де Путін сподівається захопити весь Донбас. Українські військові розпочали контратаки за межами Харкова на півночі та в районі окупованого Херсона на півдні.