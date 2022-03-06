Про це йдеться у відеозверненні президента.

Він зазначив, що у Прощену неділю українці не пробачать сотні й сотні жертв, тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить, ні сьогодні, ні завтра, ніколи, а замість Прощеного буде Судний день.

“Наші герої – Міста-герої. Сьогодні вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу”,- наголосив Зеленський.

Очільник країни зауважив, шо містами-героями стануть:

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Окрім цього, президент нагородив орденами мужності мерів міст.

За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників також нагороджено орденами Богдана Хмельницького (III ступеня) голів обласних адміністрацій.