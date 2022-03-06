Про це йдеться у відеозверненні президента.
Він зазначив, що у Прощену неділю українці не пробачать сотні й сотні жертв, тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить, ні сьогодні, ні завтра, ніколи, а замість Прощеного буде Судний день.
“Наші герої – Міста-герої. Сьогодні вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу”,- наголосив Зеленський.
Очільник країни зауважив, шо містами-героями стануть:
- Харків;
- Чернігів;
- Маріуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Окрім цього, президент нагородив орденами мужності мерів міст.
За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників також нагороджено орденами Богдана Хмельницького (III ступеня) голів обласних адміністрацій.
- Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов назвав ситуацію складною, водночас запевнив, що місто не здається та обов’язково вистоїть.
- Раніше Зеленський заявив, що російські терористи заздалегідь планували бомбардувати міста та вбивати мирних людей. Їхні наміри підтвердили документи, плани та мапи полонених пілотів.
- Стало відомо, що фахівці Служби безпеки України зірвали плани рф щодо нових “народних республік” на заході Україні. Очікувалось, що реалізація задуму позбавила б ЗСУ підтримки з тилу.
- 4 березня Комітет Сейму Литовської республіки із закордонних справ оприлюднив заяву про відкриття гуманітарних коридорів в Україні та забезпечення захисту цих коридорів і ядерних об’єктів України.