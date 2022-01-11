Київ відвідали радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн.

Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що обговорення у рамках “нормандського формату” відбулося відповідно до попередніх домовленостей – під час відеоконференції 4 січня цього року, після переговорів, які вони провели в Москві.

“Відбувся широкий обмін думками щодо шляхів активізації спільної роботи в межах нормандського формату”, – ідеться у повідомленні Офісу президента.

Володимир Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в “нормандському форматі” продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту “Нормандської четвірки” у грудні 2019 року.

“Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн”, – сказав президент.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків “з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України”.

“Сторони домовилися продовжити підтримувати контакти в межах нормандського формату на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн – учасниць нормандського формату”, – зазначили в Офісі президента.

Також повідомляється, що Україна передала німецькому та французькому радникам детальну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.