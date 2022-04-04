Наказ Президент оприлюднила пресслужба ОП.

До української делегації мають ввійти:

  • Давид Арахамія – народний депутат України, голова делегації
  • Андрій Костін – народний депутат України, член делегації (за згодою)
  • Дмитро Лубінець – народний депутат України, член делегації (за згодою)
  • Денис Малюська – міністр юстиції України, член делегації
  • Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента України, член делегації
  • Олексій Рєзінков – міністр оборони України, член делегації
  • Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України, член делегації
  • Рустем Умєров – народний депутат України, член делегації (за згодою)
  • Олександр Малиновський – юрист-міжнародник, експерт делегації
  • Олександр Чалий – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.

Головою української делегації призначено Давида Арахамію, котрому дозволено за погодженням з міністром закордонних справ змінювати склад делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.