Наказ Президент оприлюднила пресслужба ОП.
До української делегації мають ввійти:
- Давид Арахамія – народний депутат України, голова делегації
- Андрій Костін – народний депутат України, член делегації (за згодою)
- Дмитро Лубінець – народний депутат України, член делегації (за згодою)
- Денис Малюська – міністр юстиції України, член делегації
- Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента України, член делегації
- Олексій Рєзінков – міністр оборони України, член делегації
- Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України, член делегації
- Рустем Умєров – народний депутат України, член делегації (за згодою)
- Олександр Малиновський – юрист-міжнародник, експерт делегації
- Олександр Чалий – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.
Головою української делегації призначено Давида Арахамію, котрому дозволено за погодженням з міністром закордонних справ змінювати склад делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.
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