Президент України Володимир Зеленський підписав указ про офіційне створення делегації для переговорів з РФ щодо гарантій безпеки. Українська делегація готуватиме та узгоджуватиме проєкт договору про гарантії безпеки України.

Наказ Президент оприлюднила пресслужба ОП.

До української делегації мають ввійти:

Давид Арахамія – народний депутат України, голова делегації

Андрій Костін – народний депутат України, член делегації (за згодою)

Дмитро Лубінець – народний депутат України, член делегації (за згодою)

Денис Малюська – міністр юстиції України, член делегації

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента України, член делегації

Олексій Рєзінков – міністр оборони України, член делегації

Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ України, член делегації

Рустем Умєров – народний депутат України, член делегації (за згодою)

Олександр Малиновський – юрист-міжнародник, експерт делегації

Олександр Чалий – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.

Головою української делегації призначено Давида Арахамію, котрому дозволено за погодженням з міністром закордонних справ змінювати склад делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.