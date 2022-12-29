Сьогодні, 29 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про медіа", спрямований на виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Про це зазначається в картці документа на сайті Верховної Ради України.

Цей закон регулює відносини, пов’язані з поширенням масової інформації й визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.

Метою законопроєкту є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, а також виконання Україною зобов’язань перед європейськими партнерами.

Крім того, у законопроєкті з’явилося визначення, що онлайн-медіа вважатимуться ЗМІ, які регулярно поширюють інформацію за допомогою інтернету на власному вебсайті. Але це не стосуватиметься медіа, які віднесені до аудіовізуальних медіа.

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт “Про медіа”, який підтримали 299 народних депутатів. Відтак, згідно з цим законом телеканал “Рада” має висвітлювати діяльність парламенту, а також функціонуватиме в телемарафоні. Втім, останнє не прописано в законі “прямо”.