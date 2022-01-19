Володимир Зеленський порадив українцям не панікувати та не «кричати все пропало»: відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з метою заспокоїти поширення паніки серед населення на тлі інформації щодо можливого військового загострення з боку Російської Федерації.

Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського у Facebook.

“Дорогі громадяни України, нам притаманні риси, котрі є водночас сильними та слабкими сторонами: сміливість та рішучість. Нам достатньо секунди аби без вагань зробити героїчний вчинок. Проте, інколи ми так само швидко можемо наробити дурниць”, – звернувся президент.

Зеленський зазначив, що зараз інформаційний простір переповнений заявами про те, що “вторгнення точно розпочнеться завтра”, і що “абсолютно точно усі нас підтримують”.

При цьому, президент нагадав, що у країні нічого не змінилось, адже війна триває не один рік.

“Ці ризики існують не один день, більшим став лише ажіотаж навколо них”, – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що метою поширення паніки є бажання послабити Україну, примусити до поступок аби “наше “ні” звучало слабше”.

“Потрібно усім заспокоїтись, не бігти по гречку та сірники, не розповсюджувати фейки. Необхідно видихнути”, – йдеться у відеозверненні.

Окрім цього, Володимир Зеленський закликав усі ЗМІ бути професійними, а не “допомагати ворогу у гонитві за хайпом”.

Зеленський запевнив, що в Україні роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Нагадав, що у нас сильна та смілива армія, котра здатна відбити атаку ворога.

При цьому, він дорікнув Заходу за “абстрактні “їм це не минеться”. І зауважив, що необхідно вживати конкретні санкції та заходи щодо стримування військової агресії РФ.

“Україна не хоче війни, але ми повинні завжди бути готовими. Україна не боїться – бо це наша земля, тікати нікуди”, – резюмував президент.

Також Зеленський спрогнозував, що у майбутньому в Україні будуть, “як завжди” будувати танки та літаки, навесні “шашлик на природі”, влітку “ЗНО та планова відпустка”. “Восени, сподіваюсь, будемо вболівати за нашу збірну з футболу у Катарі. А далі, за новорічним столом ми згадаємо, що не піддавались на провокації”, – наголосив президент.

Він також висловив сподівання, що наступний рік Україна зустріне “без паніки, без війни та без вірусів”.