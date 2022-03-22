Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

За його словами, він розповів Понтифіку про непросту ситуацію в Україну. Зокрема про складну гуманітарну ситуацію та про те, як російські загарбники блокують “зелені” коридори.

Глава держави додав, що був би радий, якби Святий Престол став посередником у припиненні людських страждань.

Окрім цього Володимир Зеленський подякував Папі Римському за молитви про мир в Україні.