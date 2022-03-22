Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.
За його словами, він розповів Понтифіку про непросту ситуацію в Україну. Зокрема про складну гуманітарну ситуацію та про те, як російські загарбники блокують “зелені” коридори.
Глава держави додав, що був би радий, якби Святий Престол став посередником у припиненні людських страждань.
Окрім цього Володимир Зеленський подякував Папі Римському за молитви про мир в Україні.
Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022
- Нагадаємо, Папа Римський присвятив свій антивоєнний допис у Twitter Україні та зробив це українською мовою.
- Також Папа Римський Франциск відвідав українських дітей, які перебувають на лікуванні в лікарні «Bambino Gesù».
- Раніше Папа Римський Франциск закликав світ молитися за мир в Україні, а Маріуполь, який зараз потерпає від блокади та постійних обстрілів з боку росіян, він назвав містом-мучеником.