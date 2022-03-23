Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення сайту help.gov.ua. З його допомогою кожен охочий має змогу надати або отримати гуманітарну допомогу.

Про це Президент України розповів у своєму зверненні.

За словами Володимира Зеленського, протягом двох минулих тижнів до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Усі ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів, але ще більше надходить звернень щодо надання допомоги від охочих з України та світу.