Про це Президент України розповів у своєму зверненні.
За словами Володимира Зеленського, протягом двох минулих тижнів до України надійшло понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Усі ці вантажі швидко розподіляють через спеціальні хаби для регіонів, але ще більше надходить звернень щодо надання допомоги від охочих з України та світу.
“Тому, щоб максимально спростити процес, створено сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити й кому адресувати гуманітарний вантаж. Це – для кожного, хто хоче долучитися. Для кожного, хто може допомогти. В Україні й у світі. Щоб допомога йшла постійно, 24/7”, – повідомив глава держави.