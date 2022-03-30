Зеленський провів телефонну розмову з Байденом – про що домовились

30 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Розмова тривала годину, домовилися про постачання оборонного озброєння та нові санкції проти РФ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Щойно закінчив годинну розмову з Президентом США Джо Байденом. Спільна оцінка ситуації на полі бою та за столом переговорів.

Зеленський зазначив, що глави держав обговорили конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій.

Окрім цього, йшлося про макрофінансову та гуманітарну допомогу Україні.