Зеленський провів телефонну розмову з Байденом – про що домовились

Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Щойно закінчив годинну розмову з Президентом США Джо Байденом. Спільна оцінка ситуації на полі бою та за столом переговорів.

Зеленський зазначив, що глави держав обговорили конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій.

Окрім цього, йшлося про макрофінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022