Про це повідомила пресслужба президента України.

Зустріч тривала сьогодні, 21 травня, у Києві. Під час неї було обговорено широке коло важливих питань, що торкаються допомоги подальшому захисту України від дій країни-агресора. Також президент і прем’єр обговорили притягнення до відповідальності російських військових злочинців.

Зокрема, Зеленський та Кошта дійшли згоди в питанні про потребу в посиленні санкційного тиску на агресора. Для цього необхідно узгодити шостий санкційний пакет, що містить ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти.

“Цінуємо розуміння Португалією того, що Росія використовує все це саме для тиску на Україну та об’єднану Європу”, — зауважив президент.

Також Зеленський наголосив, що чекає на активне залучення Португалії до процесу відбудови України після війни.

Кошта зі свого боку запевнив у готовності допомагати Україні в цьому питанні. Прем’єр акцентував, що Португалія може бути куратором відновлення шкіл і дитячих садків, бо вона має великий досвід проєктування та будівництва навчальних закладів.

Португальський прем’єрміністр наголосив, що його країна також з нетерпінням чекає звіту Європейської комісії з перспектив інтеграції України з Євросоюзом і готова ділитися власним досвідом набуття членства в ЄС.