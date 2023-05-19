Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де планує виступити на саміті Ліги арабських держав та провести низку двосторонніх зустрічей.

Джерело: Володимир Зеленський

19 травня український президент прибув з візитом до Саудівської Аравії. Тут у Зеленського запланований виступ на саміті Ліги арабських держав, а також зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та інші двосторонні переговори.

Президент наголосив, що пріоритетом України є повернення всіх політв’язнів у тимчасово окупованому Криму та з інших тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених і незаконно депортованих.

Окрім цього, Зеленський представить українську формулу миру, для реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав.

Також президент України наголосив на важливості гарантування енергетичної безпеки країни наступної зими.

“Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани”, – резюмував глава Української держави.