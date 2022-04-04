Президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненої від російських військ Бучі. Дорогою він поспілкувався з журналістами та містянами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час спілкування з представниками ЗМІ він закликав журналістів показати, що зробила РФ у Київській області. Президент наголосив, що вбиті, закатовані та зґвалтовані цивільні будуть свідченням для визнання світом воєнних злочинів російських військ.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна мусить продовжувати перемовини із РФ, попри те, що російські війська фактично скоїли геноцид українського народу.

“Україна має здобути мир. Ми в Європі 21 століття. Ми просто не можемо жити постійно у війні, тому продовжимо дипломатичні й військові зусилля”, – заявив Президент України.

Володимир Зеленський також зауважив, що колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель зрозуміла його запрошення подивитись на жертв РФ. Він повторив пропозицію для колишніх і нинішніх лідерів Європи приїхати до Київської області, аби самостійно переконатися у наслідках їхньої політики поступок та “залежності ” від РФ.

Та наголосив на необхідності рішення в “інтересах усього світу”.