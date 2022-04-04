Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Під час спілкування з представниками ЗМІ він закликав журналістів показати, що зробила РФ у Київській області. Президент наголосив, що вбиті, закатовані та зґвалтовані цивільні будуть свідченням для визнання світом воєнних злочинів російських військ.
Водночас Зеленський зазначив, що Україна мусить продовжувати перемовини із РФ, попри те, що російські війська фактично скоїли геноцид українського народу.
“Україна має здобути мир. Ми в Європі 21 століття. Ми просто не можемо жити постійно у війні, тому продовжимо дипломатичні й військові зусилля”, – заявив Президент України.
Володимир Зеленський також зауважив, що колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель зрозуміла його запрошення подивитись на жертв РФ. Він повторив пропозицію для колишніх і нинішніх лідерів Європи приїхати до Київської області, аби самостійно переконатися у наслідках їхньої політики поступок та “залежності ” від РФ.
Та наголосив на необхідності рішення в “інтересах усього світу”.
“Ви знаєте наших людей. Якщо не буде знайдено цивілізоване рішення, вони будуть шукати “нецивілізоване”, – резюмував Президент.
- Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що проти РФ необхідно запровадити новий пакет санкцій. Цьому передувала “різанина в Бучі”.
- Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що безсудові страти українців російськими військовими входили у плани президента РФ Володимира Путіна.
- Після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.
- Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що російські війська скоїли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях, зокрема під Києвом.