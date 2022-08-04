Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та заявив, що його досвід і професіоналізм допоможуть під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником Херсонської ОДА.

Президент України наголосив, що Херсонську область неодмінно буде звільнено від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що 2 серпня Кабінет міністрів України погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Довідка. Ярослав Янушевич народився 1978 року в Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю “фінанси”. А у 2009 році – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю “правознавство”. Також він закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю “управління суспільним розвитком”. Ярослав Янушевич є доктором юридичних наук.

З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 рр. був заступником голови ДПАУ. З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП “Документ”.

У 2013-2014 рр. – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства “Український державний центр радіочастот”.

З 2016 року Ярослав – радник генерального директора ДП “Український державний центр радіочастот”. Заслужений економіст України. А також повний кавалер ордена “За заслуги”.