Володимир Зеленський: Російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Україна вже має низку домовленостей з партнерами щодо отримання потужної системи протиповітряної оборони. Проте президент зауважив, що партнерам потрібно рухатися швидше, якщо “вони дійсно партнери, а не спостерігачі”.
“Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від російських ракет”, – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що лідери G7, які 26 червня зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Водночас зазначив, що це можливо, тільки якщо Україна отримає все те, що запитує, і саме в такі терміни, у які потребує, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти РФ.
“Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя”, – пояснив очільник країни.
Зеленський відзначив, що вже говорив про це з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – як іще можна посилити оборонну підтримку для України та посилити санкційний тиск на РФ. Він також подякував Канаді за вже надану допомогу – “одну з найбільш відчутних”.
- Нагадаємо, саміт у Мадриді 28-30 червня знаменує собою поворотну точку в історії НАТО, головна мета якого в іспанській столиці переживе своєрідне відновлення, щоб адаптуватися до нового сценарію, — безпрецедентної війни з часів закінчення холодної війни. 30 союзників зустрічаються в стані максимальної бойової готовності та можуть не лише внести коригування до доктрини “оборони та стримування”, але й змінити роль РФ у Стратегічній концепції НАТО.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що саміт G7 має відреагувати на сьогоднішні ракетні удари по Києву новими санкціями та збільшенням постачання важкої зброї в Україну.
- Північноатлантичний оборонний альянс вперше з часів холодної війни матиме заздалегідь розподілені сили у своїх східних регіонах.
- Лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко переконаний, що масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби росіян від нездатності зламати героїчний спротив українців.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на вчорашні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.