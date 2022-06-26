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Володимир Зеленський: Російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів посилити оборонну підтримку для України та санкційний тиск на РФ.

Понеділок, 27 червня 2022, 01:09
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Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Україна вже має низку домовленостей з партнерами щодо отримання потужної системи протиповітряної оборони. Проте президент зауважив, що партнерам потрібно рухатися швидше, якщо “вони дійсно партнери, а не спостерігачі”.

“Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від російських ракет”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що лідери G7, які 26 червня зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Водночас зазначив, що це можливо, тільки якщо Україна отримає все те, що запитує, і саме в такі терміни, у які потребує, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти РФ.

“Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя”, – пояснив очільник країни.

Зеленський відзначив, що вже говорив про це з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – як іще можна посилити оборонну підтримку для України та посилити санкційний тиск на РФ. Він також подякував Канаді за вже надану допомогу – “одну з найбільш відчутних”.

Теги: Володимир Зеленський, західні партнери, зброя, звернення, озброєння України, ППО, ПРО

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