Про це повідомляє пресслужба Фонду Бориса Нємцова за Свободу.
Вперше, на тлі повномасштабного нападу РФ, Фонд Бориса Нємцова вирішив номінувати на Премію представників України.
Серед кандидатів були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник президента України Олексій Арестович та інші.
За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.
Співзасновниця фонду Жанна Нємцова заявила, що її фонд засуджує військову агресію РФ проти України.
“Сам Борис Нємцов завжди виступав проти війни з Україною. У 2014 році він збирав численні мітинги в Москві проти цієї війни. Він розумів, що Путін розв’язує війну з Україною, бо не хоче, щоб країна стала частиною Європи. Я бажаю Україні якнайшвидшої перемоги і вважаю це патріотичною позицією, тому що перемога України – це поразка авторитарного путінського режиму, це перемога цінностей гуманізму”, – пояснила вона.
Довідка. “Фонд Бориса Нємцова за свободу” засновано 9 листопада 2015 року у Німеччині його старшою дочкою Жанною Нємцовою. Премія присуджується за “виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини”. Її присуджують щороку громадським діячам, журналістам та діячам культури.
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