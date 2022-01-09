Президент України Володимир Зеленський та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернулись до Сенату США з проханням підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи та не допустити запуск газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у повідомленнях Володимира Зеленського у Twitter та Руслана Стефанчука у Facebook.

“Дякую сенаторам Чаку Шумеру і Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського “Північного потоку – 2”. Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436″, – написав глава держави.

При цьому, голова Верховної Ради України також закликав представників Сенату США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи.

“Ми закликаємо наших друзів підтримати Україну у цей вирішальний момент і проголосувати за закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436”, – зазначив Руслан Стефанчук.

Своєю чергою, співголова фракції “Європейська Солідарність”, народна депутатка Ірина Геращенко прокоментувала допис глави Верховної Ради та зауважила, що опозиція солідарна із владою щодо заклику.

Нагадаємо, законопроєкт Теда Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за поновлення санкцій у разі незгоди президента. Він передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Тед Круз є послідовним критиком Північного потоку-2. Подати законопроєкт про санкції на розгляд Сенату вдалося завдяки відмови республіканця від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, яких висунув Байденом.

Довідка. “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2””передбачає прокладання двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 млрд куб. м на рік. Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року. Компанія Allseas відмовилася від участі через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.