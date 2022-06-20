Відповідні фото нардепка розмістила у Facebook.
“Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами”, – підписала фото Безугла.
За словами нардепки, світлини Зеленського із військовими зроблені у Лисичанську, водночас вона не уточнила, коли саме відбулася поїздка.
6 червня Офіс президента офіційно повідомив, що Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська Луганської області.
Лисичанськ розташований поруч із Сєвєродонецьком, більша частина якого наразі тимчасово контролюється росіянами. Саме місто перебуває під постійними обстрілами.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував початок історичного тижня для країни, як періоду очікування на відповідь Європейського Союзу щодо статусу кандидата для нашої країни. Водночас зауважив, що РФ може посилити ворожу активність, і не лише проти України.
- Також Зеленський збирав засідання ставки головнокомандувача, що є надзвичайним органом найвищого військового керівництва України, з метою оцінки можливої загрози нового нападу військ РФ з території РБ.
- 5 червня у межах робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.
- 29 травня Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових та вручив державні нагороди.