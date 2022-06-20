20 червня народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що президент України Володимир Зеленський здійснив "приховану" поїздку до Лисичанська Луганської області. На підтвердження своїх слів вона оприлюднила світлини глави держави з військовослужбовцями.

Відповідні фото нардепка розмістила у Facebook.

“Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами”, – підписала фото Безугла.

За словами нардепки, світлини Зеленського із військовими зроблені у Лисичанську, водночас вона не уточнила, коли саме відбулася поїздка.

6 червня Офіс президента офіційно повідомив, що Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська Луганської області.

Лисичанськ розташований поруч із Сєвєродонецьком, більша частина якого наразі тимчасово контролюється росіянами. Саме місто перебуває під постійними обстрілами.