Президент України Володимир Зеленський вирішив провести термінове засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Воно пройде уже сьогодні, 24 січня, в Офісі президента України.

Про це інформує пресслужба РНБО.

Згідно з повідомленням, у понеділок, 24 січня 2022 року, в приміщенні ОПУ пройде засідання Ради нацбезпеки та оборони. Таке рішення було ухвалено президентом України Володимиром Зеленським.

Повідомляється, що темами засідання стануть:

заходи та забезпечення безпеки від зовнішніх та внутрішніх загроз

поточні справи в економіці та енергетиці

боротьба з пандемією коронавірусу

Початок засідання РНБО о 17:00. Опісля запланований брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за підсумками засідання. Орієнтовний початок брифінгу о 18:30.