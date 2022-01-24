Про це інформує пресслужба РНБО.
Згідно з повідомленням, у понеділок, 24 січня 2022 року, в приміщенні ОПУ пройде засідання Ради нацбезпеки та оборони. Таке рішення було ухвалено президентом України Володимиром Зеленським.
Повідомляється, що темами засідання стануть:
- заходи та забезпечення безпеки від зовнішніх та внутрішніх загроз
- поточні справи в економіці та енергетиці
- боротьба з пандемією коронавірусу
Початок засідання РНБО о 17:00. Опісля запланований брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова за підсумками засідання. Орієнтовний початок брифінгу о 18:30.
- Нагадаємо, що у РНБО не змогли відповісти на питання про заборону серіалу «Свати-7» в Україні.
- Також повідомлялось, що Микола Азаров вимагає скасування санкцій РНБО через суд.