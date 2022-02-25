Володимир Зеленський утворив Ставку Верховного головнокомандувача

У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України президент Володимир Зеленський створив Ставку Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі президента.

Рішення було прийняте для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року “Про Ставку Верховного Головнокомандувача”, відповідно до статті 8 Закону України “Про оборону України”.

Також президент України припинив діяльність Воєнного кабінету РНБО.

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України (СВГ) – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави.