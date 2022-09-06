Сьогодні, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський відкрив торгову сесію на Нью-Йоркській фондовій біржі та запросив бізнес інвестувати в Україну

Про це йдеться у відео із зустрічі в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі, а також у повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Сьогодні, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), закликав бізнес у всьому світі інвестувати в майбутнє України.

У повідомленні зазначається, що поява президента Зеленського ознаменувала запуск AdvantageUkraine, ініціативи, спрямованої на залучення майбутніх інвестицій в країну шляхом демонстрації широких можливостей у різних секторах, які містять у собі сільське господарство, технології, освіту та креативні індустрії, а також величезний потенціал, який пропонують природні ресурси та освічені фахівці.

Для того, щоб стимулювати взаємодію з потенційними інвесторами, уряд України сьогодні запустив портал, на якому представлено сотні можливостей для інвестування та висвітлено чинні та майбутні проєкти для залучення прямих іноземних інвестицій.

Варіанти інвестицій на суму понад 400 мільярдів доларів, представлені на AdvantageUkraine.com, охоплюють державно-приватні партнерства, приватизацію та приватні підприємства. Проєктна група інвестиційних банкірів та дослідників, визначена Міністерством економіки України за підтримки USAID, працюватиме з бізнесом, зацікавленим в інвестуванні.

“Сьогодні незламний український народ бореться за свободу й незалежність. Та ми маємо вже думати про те, яким буде наше майбутнє. Попри все, аби українці мали успішне майбутнє, ми всі разом продовжуємо працювати у цьому напрямку. Зокрема, програма Advantage Ukraine запрошує іноземних інвесторів і компанії, які мають візію та сміливість, приєднатися до нас. Ми підберемо найкращим компаніям світу чудові можливості для розвитку. Рішучий бізнес, який бачить потенціал в нашій країні, зможе допомогти реалізувати економічний потенціал України і водночас перетворити невикористані можливості на переваги”, – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з керівниками великого бізнесу в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі Володимир Зеленський навів декілька фактів про те, чому будь-яка історія успіху у Європі тепер просто неможлива без України. Також Зеленський додав: “Я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги”.

Він зазначив, що на сьогодні близько 80% території України вільні від російських загарбників, і тому більша частина України вже зараз готова до реалізації нових бізнес-проєктів.

“Я був вражений стійкістю та талантом українських засновників стартапів, з якими я познайомився, відвідуючи кампус Google у Варшаві на початку цього року. Оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну за допомогою наших платформ та інструментів і протидіємо небезпечній дезінформації в Інтернеті, – важливо, щоб ми також підтримували український бізнес, який працює над підтримкою та зростанням своєї економіки. Я вдячний президенту Зеленському за запуск Advantage Ukraine і позитивне бачення економічного майбутнього України, яке воно демонструє”, – заявив генеральний директор Google й Alphabet Сундар Пічаї.

Натомість президент корпорації Microsoft Бред Сміт сказав, що Україна пропонує величезний талант і досвід компаніям, які хочуть інвестувати в технології. Саме тому Microsoft інвестувала понад 200 мільйонів доларів за останні п’ять років, і тому компанія рада цифровій трансформації, яку забезпечить технологічний сектор України.