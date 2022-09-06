Зображення: mkip.gov.ua

Про це йдеться у відео із зустрічі в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі, а також у повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Сьогодні, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), закликав бізнес у всьому світі інвестувати в майбутнє України.

У повідомленні зазначається, що поява президента Зеленського ознаменувала запуск AdvantageUkraine, ініціативи, спрямованої на залучення майбутніх інвестицій в країну шляхом демонстрації широких можливостей у різних секторах, які містять у собі сільське господарство, технології, освіту та креативні індустрії, а також величезний потенціал, який пропонують природні ресурси та освічені фахівці.

Для того, щоб стимулювати взаємодію з потенційними інвесторами, уряд України сьогодні запустив портал, на якому представлено сотні можливостей для інвестування та висвітлено чинні та майбутні проєкти для залучення прямих іноземних інвестицій.

Зображення: mkip.gov.ua

Варіанти інвестицій на суму понад 400 мільярдів доларів, представлені на AdvantageUkraine.com, охоплюють державно-приватні партнерства, приватизацію та приватні підприємства. Проєктна група інвестиційних банкірів та дослідників, визначена Міністерством економіки України за підтримки USAID, працюватиме з бізнесом, зацікавленим в інвестуванні.

“Сьогодні незламний український народ бореться за свободу й незалежність. Та ми маємо вже думати про те, яким буде наше майбутнє. Попри все, аби українці мали успішне майбутнє, ми всі разом продовжуємо працювати у цьому напрямку. Зокрема, програма Advantage Ukraine запрошує іноземних інвесторів і компанії, які мають візію та сміливість, приєднатися до нас. Ми підберемо найкращим компаніям світу чудові можливості для розвитку. Рішучий бізнес, який бачить потенціал в нашій країні, зможе допомогти реалізувати економічний потенціал України і водночас перетворити невикористані можливості на переваги”, – наголосив Володимир Зеленський.

Зображення: mkip.gov.ua

Під час  зустрічі з керівниками великого бізнесу в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі Володимир Зеленський навів декілька фактів про те, чому будь-яка історія успіху у Європі тепер просто неможлива без України. Також Зеленський додав: “Я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги”.

Він зазначив, що на сьогодні близько 80% території України вільні від російських загарбників, і тому більша частина України вже зараз готова до реалізації нових бізнес-проєктів.

“Я був вражений стійкістю та талантом українських засновників стартапів, з якими я познайомився, відвідуючи кампус Google у Варшаві на початку цього року. Оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну за допомогою наших платформ та інструментів і протидіємо небезпечній дезінформації в Інтернеті, – важливо, щоб ми також підтримували український бізнес, який працює над підтримкою та зростанням своєї економіки. Я вдячний президенту Зеленському за запуск Advantage Ukraine і позитивне бачення економічного майбутнього України, яке воно демонструє”, – заявив генеральний директор Google й Alphabet Сундар Пічаї.

Натомість президент корпорації Microsoft Бред Сміт сказав, що Україна пропонує величезний талант і досвід компаніям, які хочуть інвестувати в технології. Саме тому Microsoft інвестувала понад 200 мільйонів доларів за останні п’ять років, і тому компанія рада цифровій трансформації, яку забезпечить технологічний сектор України.