Про це повідомляє американське видання The Washinton Post.
За словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами. Але поки що президент відмовлявся їхати.
Коли російські військові посилили свої атаки в п’ятницю, Зеленський пообіцяв залишатися керувати своїм урядом, попри серйозний особистий ризик.
“За інформацією, яку ми маємо, ворог позначив мене як мішень №1, мою сім’ю – як об’єкт №2”, – сказав він українцям у ранковому зверненні. “Вони хочуть політично знищити Україну, знищивши главу держави”.
- Нагадаємо, шеф-кухар і глобальний гуманітарний діяч Хосе Андрес буде забезпечувати харчування вздовж західного кордону України через організацію World Central Kitchen.
- У Нью-Йорку хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг запалили синьо-жовтими. Так американське місто висловлює підтримку Україні проти російської агресії.