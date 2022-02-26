Про це повідомляє американське видання The Washinton Post.

За словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами. Але поки що президент відмовлявся їхати.