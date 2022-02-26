Про це повідомляє американське видання The Washinton Post.

За словами американських і українських офіційних осіб, уряд США готовий допомогти президенту України Володимиру Зеленському залишити Київ, щоб уникнути захоплення або вбивства наступаючими російськими військами. Але поки що президент відмовлявся їхати.

Коли російські військові посилили свої атаки в п’ятницю, Зеленський пообіцяв залишатися керувати своїм урядом, попри серйозний особистий ризик.

“За інформацією, яку ми маємо, ворог позначив мене як мішень №1, мою сім’ю – як об’єкт №2”, – сказав він українцям у ранковому зверненні. “Вони хочуть політично знищити Україну, знищивши главу держави”.