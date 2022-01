Про це Зеленський написав у Twitter.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що, якщо Росія справді піде на повномасштабне вторгнення, для Кремля це буде “катастрофою”. Але припустив, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться “незначне вторгнення”.

На ці слова сьогодні зреагував Володимир Зеленський.

“Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв, і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна”, – заявив Зеленський.

We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022