Про це Зеленський написав у Twitter.
Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що, якщо Росія справді піде на повномасштабне вторгнення, для Кремля це буде “катастрофою”. Але припустив, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться “незначне вторгнення”.
На ці слова сьогодні зреагував Володимир Зеленський.
“Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв, і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна”, – заявив Зеленський.
We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022
- Президент США Джозеф Байден сказав, що його адміністрація припускає “невелике вторгнення” в Україну. Українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й тим, що лідер Сполучених Штатів розрізняє “напад” і “вторгнення”.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вдереться в Україну, але “повномасштабної війни” не захоче. Американський лідер також заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України російського президента Володимира Путіна чекають небачені раніше санкції.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.