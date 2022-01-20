Президент Володимир Зеленський зреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід поки не знає, що робити, якщо буде "незначне вторгнення" Росії в Україну.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що, якщо Росія справді піде на повномасштабне вторгнення, для Кремля це буде “катастрофою”. Але припустив, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться “незначне вторгнення”.

На ці слова сьогодні зреагував Володимир Зеленський.

“Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв, і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна”, – заявив Зеленський.