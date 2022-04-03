Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених прикордонників, котрі наразі знаходяться на лікуванні у Головному військово-медичному клінічному центрі.

Про це президент повідомив у соцмережі.

Володимир Зеленський поспілкувався з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком та керівництвом клінічного центру, поцікавився потребами в медичному напрямку та які заходи вживаються для надання допомоги захисникам під час війни.

“Наші прикордонники мужньо та самовіддано боронять рубежі нашої держави. Відвідав українських захисників, які дістали поранення в боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Швидкого одужання, хлопці!”, – побажав Володимир Зеленський.

Відповідно до указів Президент вручив державні нагороди вісьмом прикордонникам із різних підрозділів. Нагороджені були відзначені медалями “За військову службу Україні” та “Захиснику Вітчизни”. Вони дістали поранення у боях за Харків, Чернігів, Гостомель, а також у бойових зіткненнях із ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Державну нагороду також отримав лікар ортопед-травматолог медичного закладу, котрий бореться за життя і здоров’я наших захисників.