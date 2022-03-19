Президент України Володимир Зеленський виступить перед парламентом Японії. Захід заплановано на середу, 23 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що початок трансляції запланований на 11:00 за Києвом та о 18:00 за місцевим часом.

Попередньо, лідер України встиг виступити зі зверненнями до Конгресу США, парламентарів Канади, Великої Британії, Польщі та німецького Бундестагу. Щоразу Зеленський закликав до єднання у протистоянні російській агресії та посилався на важливі історичні події кожної країни.