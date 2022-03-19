Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що початок трансляції запланований на 11:00 за Києвом та о 18:00 за місцевим часом.
Попередньо, лідер України встиг виступити зі зверненнями до Конгресу США, парламентарів Канади, Великої Британії, Польщі та німецького Бундестагу. Щоразу Зеленський закликав до єднання у протистоянні російській агресії та посилався на важливі історичні події кожної країни.
- Нагадаємо, Радник очільника Офісу президента України Михайло Полодяк розповів, скільки ще може тривати процес мирних перемовин з країною-загарбницею Росією.
- Також радник очільника Офісу президента та учасник російсько-українських перемовин Михайло Подоляк закликав не поширювати неправду стосовно перемовин тим, хто в них не бере участі.